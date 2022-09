Dritte Handball-Liga der Frauen : Interessantes Duell der beiden Zweitliga-Absteiger

Rückkehrerin Insa Weisz trifft am Samstag in der Vogteihalle auf ihre ehemalige Mannschaft aus Wuppertal. Foto: Norbert Prümen

Kerken TV Aldekerk trifft nach zwei Auftaktsiegen am Samstag auf den TV Beyeröhde Wuppertal. Rechtsaußen Insa Weisz freut sich auf das Wiedersehen mit ihrer alten Mannschaft.

Der Anfang ist gemacht. Die Drittliga-Handballerinnen des TV Aldekerk haben einen gelungenen Saisonstart erwischt. Im DHB-Pokal zog die Mannschaft von René Baude gegen den ASC Dortmund in die Hauptrunde ein und hat ein großes Los gezogen: Demnächst gibt der Bundesligist Thüringer HC seine Visitenkarte in der Vogteihalle ab. In den ersten beiden Ligaspielen konnten die Grün-Weißen zwar spielerisch noch nicht überzeugen, doch gab es mit vier Punkten aus zwei Spielen die maximale Ausbeute und eine makellose Bilanz. Die erste große Bewährungsprobe steht den Aldekerkerinnen am Samstag ins Haus. Mitabsteiger TV Beyeröhde aus Wuppertal stellt sich ab 18 Uhr auf dem Parkett am Slousenweg vor.