Dritte Handball-Liga Aufholjagd geht in die nächste Runde

Zwei Siege in Folge sind noch eine Kurzgeschichte. Doch nach dem 40:30 gegen die TSG Haßloch und dem 30:27 beim TuS Opladen arbeitet der TV Aldekerk daran, dass sich die laufende Saison in der Dritten Handball-Liga nach einem krassen Fehlstart doch noch zu einem Erfolgsroman entwickelt. Am Samstag möchte die Mannschaft ab 19.30 Uhr in der Vogteihalle gegen die HSG Dutenhofen-Münchholzhausen das nächste Kapitel schreiben.