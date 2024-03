Dritte Handball-Liga TV Aldekerk ist bereit für das Kellerduell

Die Länderspielpause ist vorbei. Die deutsche Handball-Nationalmannschaft mit ihrem Trainer Alfred Gislason hat sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Für den TV Aldekerk geht der Abstiegskampf in der Dritten Liga somit weiter. Zum Kellerduell tritt das Team um Spielertrainer Tim Gentges am Samstag ab 18 Uhr im Sportzentrum Ratingen-West bei „Interaktiv.Handball“ an.