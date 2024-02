Dritte Handball-Liga TV Aldekerk will rote Laterne abgeben

Von diesen perfekten Tagen benötugt der TV Aldekerk in den restlichen zehn Spielen noch den einen oder anderen, um sich die Zukunft in Liga drei zu sichern. Sieben Siege in der Rückserie sollten es werden, dann wäre der Klassenverbleib gesichert, bei sechs Siegen müsste gerechnet werden – diese Rechnung hatte Gentges vor dem Beginn der Rückrunde aufgestellt. Noch befindet sich seine Mannschaft auf Kurs – zwei Siege aus fünf Spielen sind in Ordnung. Am Samstag wartet ab 18.30 Uhr auf den Turnverein eine heikle, aber lösbare Aufgabe – nach Möglichkeit wollen die Grün-Weißen den Heimsieg gegen die Panther veredeln. Im 330 Kilometer entfernten Saarland tritt der Drittligist zum Kellerduell beim TV Homburg an.