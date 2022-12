Dritte Handball-Liga Das letzte Spiel eines Erfolgsjahres

Die Devise für den Auftritt in Hamm kann daher einfach nur lauten, sich noch einmal zu straffen und nach Möglichkeit mit Volldampf zwei Punkte zu holen, um anschließend zwei Wochen lang ganz entspannt die Füße hochlegen zu können. „Die Jungs sind echt kaputt und brauchen mittlerweile ganz dringend eine Pause. In Hamm wird uns noch einmal alles abverlangt. Wir müssen also 60 Minuten lang noch einmal alles reinwerfen, was wir haben“, so Gentges. „Schon beim Training am Montag und Dienstag habe ich gemerkt, dass alle heiß auf dieses letzte Spiel sind und die Schlappe vom Spiel gegen die Dragons ausmerzen wollen.“