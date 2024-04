Dritte Handball-Liga der Frauen Ein Triumph im Zeichen des Abschieds

Souveräner geht’s kaum: Mit 20 Siegen, einem Unentschieden und einer einzigen Niederlage hat der TV Aldekerk den Titel in der Dritten Handball-Liga verteidigt. Zum Abschluss gelang ein 35:27 (16:13) gegen die HSG Blomberg-Lippe II. Doch Spiel und Ergebnis interessierte die rund 300 Zuschauer, die am Samstagabend in die Vogteihalle gekommen waren, ausnahmsweise einmal nur am Rande. Schon vor dem Anpfiff wurde es emotional. Und zwar so richtig – die Meisterfeier war schließlich auch eine große Abschiedsparty.