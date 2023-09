Dritte Handball-Liga Ein Kreisläufer kennt keine Schmerzen

Es waren die vielen technischen Fehler und die daraus resultierenden Gegenstöße, die als Hauptgrund für die jüngsten Misserfolge, die natürlich am Selbstvertrauen der Spieler genagt haben, ausgemacht wurden. Mit den Bergischen Panthern bekommt der ATV alles andere als einen Aufbaugegner vor die Nase gesetzt. „Es geht in erster Linie darum, ein gutes Spiel zu zeigen und Selbstbewusstsein zu tanken. Was am Ende dabei rumkommt und ob endlich der Knoten platzt, werden wir sehen“, sagt Gentges. „Wir haben uns am Montag und Dienstag zum Training getroffen, viel geredet und an den Fehlern gearbeitet. Die Stimmung in der Mannschaft ist nach wie vor gut.“