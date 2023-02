Dritte Handball-Liga Niederlage in einem Spiel der Extraklasse

Das „Derby des Jahres“, das am 25. Februar in der ausverkauften Yayla-Arena in Krefeld vor der Rekordkulisse von rund 8000 Zuschauern stattfindet, sorgte am Rande für reichlich Gesprächsstoff. Die HSG Krefeld ist von ihrer Bestform aktuell meilenweit entfernt und hatte sich am Freitag im Verfolger-Duell beim Longericher SC eine 27:34-Niederlage geleistet. Platz zwei hinter dem unangefochtenen Tabellenführer TV Emsdetten und die damit verbundene Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga ist endgültig in Gefahr geraten. Weitere Ausrutscher darf sich der Favorit nicht mehr erlauben, schon gar nicht auf eigenem Parkett gegen den „kleinen“ Nachbarn TV Aldekerk.