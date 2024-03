Dritte Handball-Liga der Frauen Erneut Meister: TV Aldekerk verwandelt den ersten Matchball

In der heimischen Vogteihalle wäre es vielleicht noch ein bisschen schöner gewesen. Der Freude der Spielerinnen des TV Aldekerk, die soeben mit einem 31:30 (16:17)-Erfolg beim PSV Recklinghausen den erneuten Titelgewinn in der Dritten Handball-Liga perfekt gemacht hatten, tat dies jedoch keinen Abbruch. Nach dem Abpfiff in der Sporthalle Nord hüpften die Grün-Weißen ausgelassen auf dem Parkett und ließen sich von den Fans feiern, die mit ins nördliche Ruhrgebiet gereist waren. „Einfach nur geil. Es ist schwer in Worte zu fassen, dass wir uns für eine starke Saison erneut mit der Meisterschaft belohnt haben“, sagte Kapitänin Svenja Rottwinkel.