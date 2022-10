Dritte Handball-Liga der Frauen : Der Grundstein einer erfolgreichen Saison ist bereits gelegt

Kerken Der TV Aldekerk macht mit einem 36:29 gegen TB Wülfrath Sieg Nummer vier perfekt und ist bereit für das Spitzenspiel beim ungeschlagenen Tabellenzweiten SG Kirchhof.

Nach fünf Spielen in der Dritten Handball-Liga der Frauen können Trainer René Baude und seine Spielerinnen vom TV Aldekerk auf einen gelungenen Saisonstart zurückblicken. „Wir haben uns von Woche zu Woche gesteigert, auch die Niederlage in Dortmund war keine richtige Delle in unserer Entwicklung. Wir können sehr zufrieden sein.“ Am Samstagabend packten die Grün-Weißen in der heimischen Vogteihalle mit einem 36:29 (20:11) gegen den TB Wülfrath die Punkte sieben und acht auf die Habenseite und können entsprechend selbstbewusst an die kommenden Aufgaben herangehen.