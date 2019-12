Handball : TV Aldekerk verzaubert die Vogteihalle

Aldekerk Regionalliga Nordrhein: Die Grün-Weißen bieten den Zuschauern eine wahre Handball-Show und schlagen den Tabellennachbarn BTB Aachen verdient mit 37:29 (21:14). Die Mannschaft geht als Sechster in die Winterpause.

Unmittelbar vor dem Anpfiff verteilten die Aldekerker Handballer Schoko-Nikoläuse an die Zuschauer – das war’s dann aber auch mit den Geschenken. Zumindest für Gegner BTB Aachen, der in der Vogteihalle nichts zu bestellen hatte.

In einem begeisternden Spiel behielt der ATV deutlich mit 37:29-Toren gegen den Tabellennachbarn aus Aachen die Oberhand – und der Sieg war auch in dieser Höhe mehr als verdient. Zum ersten Mal in dieser Saison konnten die Spieler von ATV-Trainer Nils Wallrath eindrucksvoll ihr vorhandenes Potenzial über die gesamte Spielzeit abrufen und die Zuschauer mit einer Demonstration ihrer Fähigkeiten überzeugen.

Bereitschaft, Einsatz, Kampf, Willen, Disziplin – Tugenden für ein erfolgreiches Spiel, die der ATV in den zurückliegenden Spielen häufiger vermissen ließ, wurden in dieser Partie gebündelt und sorgten für eine vorweihnachtliche Bescherung. Nicht zu Unrecht sprach Wallrath nach dem Spiel von der besten Saisonleistung seiner Mannschaft. Der offensichtlich noch mit Glückshormonen überschüttete Spielführer Jonas Mumme wies eindringlich darauf hin, dass es nicht das letzte Spiel in diesem Jahr, sondern in diesem Jahrzehnt gewesen sei – und dafür hätten seine Jungs es doch ganz gut gemacht.