Handball-Regionalliga : Herber Rückschlag vor dem Spitzenspiel

In der ersten Hälfte hatte der TV Aldekerk – hier Julian Mumme beim Abschluss – leicht die Nase vorn. Nach dem Wechsel lief nichts mehr. Foto: Heinz Spütz

Kerken Nach einer enttäuschenden zweiten Halbzeit muss sich der Tabellendritte TV Aldekerk beim HC Weiden mit 23:30 geschlagen geben. Am Dienstag tritt die Mannschaft beim Spitzenreiter interaktiv Handball an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Der Zick-Zack-Kurs des TV Aldekerk hält an. Nach dem überzeugenden 40:23 gegen die HSG Siebengebirge wurde die Mannschaft von Trainer Nils Wallrath ihrer Favoritenrolle beim HC Weiden nicht gerecht. Die Grün-Weißen verloren deutlich mit 23:30 (13:12) und büßten damit zwei Punkte im Rennen um die Meisterschaft in der Handball-Regionalliga ein. In den vergangenen fünf Spielen kassierte der TV Aldekerk drei Niederlagen und läuft Gefahr, das Spitzenduo interaktiv Handball und TV Korschenbroich aus den Augen zu verlieren.

„Ja sicher fehlt uns die Kontinuität. Von den herausragenden Leistungen der Hinrunde sind wir momentan weit entfernt“, sagte Wallrath. Die Gelegenheit, die Scharte auszuwetzen, erhält der ATV bereits am Dienstag, wenn in Ratingen das Spitzenspiel gegen Tabellenführer interaktiv Handball auf dem Programm steht.

In der viel zu engen und in die Jahre gekommenen Halle, in der Zuschauer an beiden Längsseiten stehen und sitzen, erwischte der TV Aldekerk zunächst einen Start nach Maß. Nach drei Treffern in Folge von Julian Mumme stand es 5:2 (8.), nach 16 Minuten und dem Treffer von Bruderherz Jonas war der Vorsprung auf vier Tore (9:5) angewachsen. Die Hausherren, über die volle Distanz angetrieben von einem begeisterten Publikum, ließen sich nicht abschütteln und gingen drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff sogar mit 11:10 in Führung. Nach drei Treffern in Serie von Thomas Jentjens wurden bei einer knappen 13:12-Führung für den ATV die Seiten gewechselt.

In den nächsten 15 Minuten des zweiten Durchgangs – die rund 300 Zuschauer hatten die Halle längst in ein Tollhaus verwandelt – konnte sich keine Mannschaft mit mehr als einem Treffer Vorsprung absetzen. Joscha Schoemackers, der bis dahin eine ordentliche Partie im ATV-Gehäuse abgeliefert hatte, machte seinen Platz für den angeschlagenen Paul Keutmann frei. Der erhoffte positive Impuls durch seine Hereinnahme blieb aus.

Getragen von der ohrenbetäubenden Unterstützung der Heimfans schienen den Hausherren Flügel zu wachsen, was zur Folge hatte, dass mit jedem weiteren Gegentreffer der Widerstand des TV Aldekerk zusehends erlahmte. Durch einen blitzsauberen 6:0-Lauf stellte das Team von Andreas Heckhausen das Ergebnis auf 27:21 – sieben Minuten vor Schluss war dieser Zwischenstand mehr als nur eine Vorentscheidung. Am Ende musste der Favorit aus Aldekerk mit einer unerwarteten 23:30-Niederlage die Heimreise an den Niederrhein antreten. Während der HC Weiden, der jetzt 15:21-Punkte auf seinem Konto hat und sich auf Rang neun verbesserte, für eine weitere Regionalliga-Saison planen kann, war die Enttäuschung der Gäste verständlicherweise groß.

„Die Frage, ob meine Mannschaft von der ständigen Anfeuerung der Zuschauer beeindruckt worden ist, kann ich so nicht beantworten. Dann liegt es an uns, die Zuschauer ruhiger werden zu lassen. Aber das ist uns heute nicht gelungen“, so Wallrath. „Wir haben ungewohnte Abschlussschwächen offenbart, die ich so noch nicht erlebt habe. Weiden hat leidenschaftlich gekämpft und verdient gewonnen.“