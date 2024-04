Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk tanzt und ist wieder voll im Rennen

Alles richtig gemacht – anders ist es nicht zu erklären, wenn in einer bärenstarken Dritten Handball-Liga Schlusslicht TV Aldekerk den Tabellendritten HSG Rodgau Nieder-Roden mit einer deftigen 36:30 (16:14)-Packung nach Hause schickt. Der Zillertaler Hochzeitsmarsch hat nach dem Schlusspfiff selten so schön geklungen, wie an diesem Samstagabend in der Vogteihalle.