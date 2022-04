Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Schlusslicht gibt die Hoffnung auf weiteres Erfolgserlebnis nicht auf

Kerken Im Rahmen seiner Abschieds-Tournee trifft der TV Aldekerk am Sonntag auf die TG Nürtingen aus Baden-Württemberg. Die Mannschaft möchte zumindest die Höhe der Niederlage in Grenzen halten.

„Wir bleiben weiterhin dran“, sagt Kapitänin Svenja Rottwinkel vor dem Duell mit dem Tabellensechsten aus Baden-Württemberg. „Wir wollen uns in der Rückrunde noch gut präsentieren und werden auch am Sonntag wieder unser Bestes geben und alles in die Waagschale werfen.“ Die von Simon Hablizel trainierte Gästemannschaft ist derzeit etwas angeschlagen. Nach 1:5-Punkten aus den letzten Spielen gab es am Wochenende einen knappen Auswärtserfolg in Leipzig, der die Wende zum Guten hätte bedeuten können. Doch drückte die Niederlage im Nachholspiel am vergangenen Mittwoch beim Topfavoriten in Göppingen schon wieder auf die Stimmung. Die TG Nürtingen wird sich keine weitere Niederlage einhandeln wollen und daher das Schlusslicht aus Aldekerk garantiert nicht auf die leichte Schulter nehmen.