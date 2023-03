Saisonabschluss-Party „Wollen es noch einmal krachen lassen“

Unter anderen soll am Samstagabend Jonas Mumme dafür sorgen, dass aus dem Frei- kein Frustbier wird. Schließlich wollen die Grün-Weißen mit ihren Anhängern unbedingt eine überragende Saison feiern. Mit gerade einmal 28 Jahren darf er bereits als echtes Urgestein des Turnvereins bezeichnet werden. Von klein auf trägt Mumme das grüne Trikot – daran hat sich bis heute nichts geändert. Der frisch Vermählte mit dem wuchtigen Körperbau spielt da, wo es am meisten weh tut, wo ordentlich hingelangt wird: Zentral in der Abwehrreihe oder im Angriff am Kreis. „Jonas ist nicht kaputt zu kriegen und ein absolutes Vorbild, was Einsatz und Wille betrifft“, sagt sein Trainer. Und fügt hinzu, dass der große Schweiger in der Kabine durchaus seinen Mund aufkriegt, wenn ihm was nicht passt.