Gruppen sind eingeteilt TV Aldekerk kennt jetzt seine Gegner

Es ist noch gar nicht so lange her, als die Schützlinge von Trainer Tim Gentges am letzten Spieltag mit freundlicher Unterstützung der Konkurrenz und ohne eigenes Zutun den kaum für möglich gehaltenen Klassenerhalt in der Dritten Handball-Liga noch geschafft haben. Während die Spieler des TV Aldekerk sich in der wohlverdienten Sommerpause befinden, waren die Spielplaner des Deutschen Handballbundes (DHB) fleißig und haben die Staffeln für die Dritte Liga eingeteilt.