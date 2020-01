Handball : Tor-Spektakel und eine bittere Niederlage

Aldekerk Rund 400 Zuschauer bekamen in der Vogteihalle eine unterhaltsame Partie geboten. Allerdings musste sich Handball-Regionalligist TV Aldekerk mit 34:36 (19:20) gegen TuS Essen II geschlagen geben. Nils Wallrath hadert mit der Abwehr.

Die Zuschauer in der sehr gut gefüllten Vogteihalle sahen ein erstes Meisterschaftsspiel im neuen Jahr, das einen hohen Unterhaltungswert hatte. Bereits 39 Tore zur Halbzeit und 70 in der Summe haben im Handball einen absoluten Seltenheitswert. Hinzu kam, dass die Entscheidung über Sieg oder Niederlage bis zum Schlusspfiff offen war. Einen kleinen Haken hatte die ganze Sache: Gastgeber TV Aldekerk verlor die Partie gegen TuSEM Essen II mit 34:36 (19:20).

Beide Mannschaften hatten von Beginn an den Turbogang eingeschaltet und erzielten Tore im Dauerfeuer. Nach knapp 20 Minuten hatten sich die Essener beim Stand von 13:10 die erste Drei-Tore-Führung herausgespielt. Der ATV fand zu seiner Linie zurück, mit einem knappen Rückstand von 19:20 wurden die Seiten gewechselt. Nach dem Wechsel agierten die Gastgeber in der Defensive aggressiver, kamen zu mehr Ballbesitz und dadurch in den schnellen Gegenstoß, ohne sich absetzen zu können. Der Spielstand nach 53 Minuten: 30:30. Essen ging durch Tore von Alexander Telohe und Jordi Weisz in Führung. Thomas Plhak mit seinem vierten Strafwurftreffer und Julian Mumme 76 Sekunden vor Schluss stellten noch einmal den Anschluss her. Es half alles nichts – die Grün-Weißen mussten Saisonniederlage Nummer vier hinnehmen.