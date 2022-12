Dritte Handball-Liga der Männer Warnsignal für den starken Aufsteiger

Die Chance zur Wiedergutmachung hat der TV Aldekerk bereits am nächsten Samstag. Im letzten Spiel des Jahres geht es zum ASV Hamm-Westfalen II, der als Vorletzter unter Zugzwang steht und gegen den ATV zum Siegen verdammt ist. „Wir werden uns in der Woche intensiv auf diese immens wichtige Partie vorbereiten. Wir wollen uns in jedem Fall steigern und etwas Zählbares aus Hamm mitnehmen, damit wir in Ruhe die Winterpause genießen können“, so Gentges.