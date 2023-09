Dritte Handball-Liga Es wird Zeit für den Hochzeitsmarsch

Den Saisonstart haben sich die Handballer des Drittligisten TV Aldekerk gewiss anders vorgestellt. Zwei Spiele, zwei Niederlagen lautet die nüchterne Bilanz. Doch Selbstmitleid gehört nicht zum Repertoire der Mannschaft. In den Trainingseinheiten wird intensiv an der Fehlerbeseitigung gearbeitet. „Wir wissen um unsere Schwächen, aber auch um unsere Qualität. Wir können und werden es gegen Dansenberg besser machen“, kündigt Spielertrainer Tim Gentges vor dem Duell mit dem TuS 04 aus der Nähe von Kaiserslautern an, das am Samstag ab 19.30 Uhr in der Vogteihalle auf dem Programm steht.