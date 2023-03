Gastspiel beim Meister Nach der Gala-Vorstellung folgt der Auftritt beim Spitzenreiter

„Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vor 2000 Zuschauern spielen, die wie eine Wand hinter ihrer Mannschaft stehen“, sagt Gentges und weist vorsorglich darauf hin, dass man nach den turbulenten Wochen die Erwartungen an sein Team nicht zu hoch schrauben sollte. Zur Erinnerung: Zunächst hatte der Aufsteiger vom Niederrhein völlig überraschend bereits sechs Spieltage vor Saisonende endgültig den Klassenerhalt unter Dach und Fach gebracht. Zuletzt gab’s das vielleicht größte Spiel der Vereinsgeschichte – den gelungenen Aldekerker Auftritt in Krefeld wird niemand so schnell vergessen, der dabei gewesen ist. „Wir sind alle lupenreine Amateure, die einer ganz normalen Arbeit nachgehen und leidenschaftlich gerne Handball spielen“ so Gentges. „Aber irgendwann ist auch bei uns mal die Spannung raus und die Kraft am Ende.“