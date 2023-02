Dritte Handball-Liga Der TV Aldekerk lässt nicht locker

Zu einer festen Größe innerhalb der Mannschaft ist Linksaußen Sjuul Rutten gereift. Der junge Mann aus Venlo, einfachheitshalber von allen Frenkie genannt, schloss sich in der Saison 2021/22 dem Verein an. Als pfeilschneller, torgefährlicher Flügelstürmer und sicherer Schütze von der Strafwurflinie spielte er sich schnell in die Herzen der Zuschauer. Wegen der Verletzung von Christopher Tebyl, mit dem er sich auf der linken Seite abwechselte, kommt er in den zweifelhaften Genuss, 60 anstrengende Minuten durchspielen zu müssen. „Sjuul ist ein ganz feiner Kerl und ein echter Gewinn für unsere Mannschaft. Er hat sich mittlerweile an die Liga gewöhnt und sich aus einer kleinen Krise herausgespielt. Seine stetige Weiterentwicklung ist deutlich sichtbar“, lobt Gentges.