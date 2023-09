Das nächste Abenteuer kann beginnen „Der Abstiegskampf wird deutlich enger“

Gentges Wir treffen wie so häufig in der Vergangenheit auf eine junge Mannschaft. Jeder Spieler ist taktisch und technisch bestens ausgebildet. Gepaart mit ein, zwei Routiniers ergibt das eine starke Mischung. Das erste Saisonspiel ist immer etwas unberechenbar. Es kommt darauf an, schnell in den Wettkampf-Modus zu gelangen. Angesichts der guten Vorbereitung und der Stimmung in der Mannschaft bin ich aber optimistisch, dass wir mit unseren Fans im Rücken ein gutes Spiel abliefern.