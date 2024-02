Dritte Handball-Liga der Frauen Spitzenreiter TV Aldekerk zeigt sich stark verbessert

Folgerichtig hatte sich der Tabellenführer schon nach neun Minuten eine 5:0-Führung verschafft. LIT-Trainer Marcel Richter sah sich veranlasst, schon zu diesem Zeitpunkt die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch legen zu müssen, um seine Schützlinge auf den rechten Weg zu bringen. Dieser Plan ging zunächst durchaus auf, zwischenzeitlich lagen nur zwei Tore zwischen beiden Mannschaften. Dann war jedoch René Baude an der Reihe. Der ATV-Trainer reagierte und stellte seine Abwehr defensiver auf. Mit Erfolg: Bis zur Pause verschaftte sich der ATV wieder einen Fünf-Tore-Vorsprung. „Wir hatten so einfach mehr Sicherheit und konnten unser schnelles Spiel nach vorne aufziehen“, sagte Baude. Im zweiten Abschnitt sah er dann, wie sein Team den eingeschlagenen Weg fortsetzte und schnell einem ungefährdeten Sieg entgegen steuerte. Baude wechselte munter durch, gab allen Spielerinnen ihre Anteile. Diese dankten es ihm jeweils mit wenigstens einem Tor und sorgten für eine breite und recht ausgeglichene Bilanz. „Das macht einen Teil unserer Stärke aus“, sagte Baude, der auch seine Torhüterinnen getauscht hatte. „Ich kann bedenkenlos wechseln, ohne dass ein Bruch in unser Spiel kommt.“ Am Ende lagen acht Treffer zwischen beiden Teams, die Grün-Weißen können selbstbewusst an die kommenden Spitzenspiele herangehen.