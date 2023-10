Dritte Handball-Liga der Frauen Tabellenführer TV Aldekerk macht das halbe Dutzend voll

Nicht ohne Grund. Die Grün-Weißen starteten in der Sporthalle Vechta-Nord konzentriert, standen aber von der ersten Minute an einem leidenschaftlich kämpfenden Gegner gegenüber. Die Gastgeberinnen zeigten sich bestens vorbereitet und hatten zudem die taktischen Mittel im Gepäck, um dem Favoriten das Leben schwer zu machen. Nach dem 1:0 für die Gäste entwickelte sich eine enge Partie, in der die Sportfreunde aus Niedersachsen sogar meist die Nase vorn hatten. Sie zogen ihren Vorteil aus ihrer variablen Spielweise in Abwehr und Angriff, profitierten aber auch von Konzentrationsschwächen der Gäste im Abschluss.