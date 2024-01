Dritte Handball-Liga der Frauen Spitzenreiter für Endspurt gerüstet

Den Auftakt macht das Auswärtsspiel am Sonntag beim TV Oyten, das um 14.30 Uhr im Schulzentrum an der Pestalozzistraße angepfiffen wird. „Es ist gut, dass es endlich wieder losgeht“ sagt Trainer René Baude im Vorfeld der Partie. „Die Pause hat uns allen gutgetan, ich habe bewusst komplett freigegeben.“ So konnten auch kleinere Blessuren auskuriert werden. Die Spielerinnen haben die Gelegenheit genutzt, sich auch mental auf die neuen Aufgaben einzustellen. Vor zwei Wochen hat Baude sein Team wieder um sich geschart und intensiv auf den Neustart vorbereitet. Dazu zählte neben den Trainingseinheiten auch ein Spiel gegen die Mannschaft des Bergischen HC, die in der Dritten Liga Süd-West den zweiten Platz belegt und zu den Aufstiegskandidaten zählt. Ohne Angelina Küsters, die da noch in den verspäteten Flitterwochen weilte, gewann der ATV am vergangenen Wochenende mit 30:27 und zeigte sich gut gerüstet. „Wir haben eine ordentliche Leistung gezeigt. Unser Tempospiel klappte sehr gut, wir konnten uns auf unsere Stärken verlassen.“