TV Aldekerk in Ratingen ohne Chance

Thomas Plhak zielt ganz genau – ausnahmsweise war der mazedonische Nationaltorwart Petre Angelov in dieser Szene einmal chancenlos. Foto: Heinz Spütz

Aldekerk Handball-Regionalliga der Männer: Die Erfolgsserie hat ein Ende. Die Grün-Weißen lassen sich von der SG Ratingen früh den Schneid abkaufen und kehren mit einer herben 24:37 (9:22)-Schlappe im Gepäck die Rückreise an.

Es geht in diesem Jahr schon sehr verrückt zu in der Regionalliga Nordrhein. Nach dem glänzenden 42:24-Heimsieg des TV Aldekerk gegen die HSG Siebengebirge folgte nun eine äußerst schmerzhafte und ernüchternde 24:37-Niederlage bei der SG Ratingen. Die bis dato sieglose HSG Siebengebirge schlug nun den Tabellenführer aus Essen, wodurch der MTV Dinslaken, gegen den der ATV noch vor zwei Wochen gewonnen hatte, punktgleich mit Tabellenführer TSV Bonn auf Platz zwei kletterte.

Aber nun zum Spiel: Interimstrainer Tobias Culm, der den beruflich verhinderten Nils Wallrath vertrat, zeigte sich vor dem Spiel sehr gelassen und schmunzelte, dass er nicht nach Ratingen gefahren sei, um mit der Mannschaft zu verlieren. Naja, nach neun Minuten sah es auch noch danach aus, als Thomas Plhak die erste Führung seiner Mannschaft zum 6:5 erzielte – aber es sollte sich gleichzeitig auch um die letzte Führung der Gäste an diesem Abend handeln.

Der ATV gab in den folgenden fünf Minuten das Spiel komplett aus der Hand. An der Abwehr des Gastgebers bissen sich die Grün-Weißen die Zähne aus. Und der mazedonischen Nationaltorwart Petre Angelov schien mit stoischer Ruhe und blitzartigen Reflexen unüberwindbar zu sein. Pech in Form von zahlreichen Pfosten- und Lattenknallern gesellte sich zu allem Überfluss dazu. Die Ratinger zogen auf 12:6 davon.