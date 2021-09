Handball-Verbandsliga : Der TV Aldekerk II ist bereit für einen Spitzenplatz

Der TV Aldekerk II möchte erneut eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen: David Beurskens, Janis Kempmann, Robin Appelhans, Justin Lindner, Felix Schauer, Manuel Stelzhammer, Philipp Theisejans, Marvin Rassmann, Simon Niedling, Peter Peschers, Dominique Junkers (oben v.l.), Niklas Platen, Thorben Lenz, Gabriel Pasquesi, Besmir Gashi, Janik Schoemackers, Christian Menke, Niclas Schindler (unten v.l.). Es fehlen Matthias Elbers und Lukas Saars. Foto: TV Aldekerk

Kerken Handball-Verbandsliga: Der ATV schickt erneut eine schlagkräftige Mannschaft um Trainer Dominique Junkers ins Rennen. Startschuss bei RW Oberhausen.

(cbl) Vor zwei Jahren waren die Verantwortlichen des TV Aldekerk vollauf zufrieden. Trainer Dominique Junkers hatte die zweite Mannschaft neu formiert und auf Anhieb auf den zweiten Platz in der Handball-Verbandsliga geführt. Auch zu Beginn der vergangenen Saison blieb die Mannschaft in der Erfolgsspur und eroberte die Tabellenspitze. Was dann folgte, ist bekannt: Die Pandemie erzwang einen Saisonabbruch.