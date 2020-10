Handball : Glatte Sache für Spitzenreiter TV Aldekerk II

Kerken Nach dem ungefährderten 32:20-Heimsieg gegen den HC TV Rhede hat Verbandsliga-Spitzenreiter TV Aldekerk II 10:2-Punkte auf seinem Konto. Die Mannschaft präsentierte sich von Anfang an hellwach.

(him) Dominique Junkers, Trainer des Handball-Verbandsligisten TV Aldekerk II, hatte vor dem Spiel noch eindringlich auf die unangenehmen Eigenschaften des HC TV Rhede hingewiesen. Seine Spieler nahmen die Warnung offenbar ernst und präsentierten sich in der Vogteihalle schon in den ersten Minuten hellwach. Nach kurzer Zeit lag der Tabellenführer mit 5:1 vorne – damit war der Grundstein dafür gelegt, dass am Ende ein ungefährdeter 32:20 (15:10)-Erfolg heraussprang.