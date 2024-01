Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II verpasst die Überraschung nur knapp

Die Gäste, die mit jetzt 12:20-Punkten weiterhin den neunten Tabellenplatz belegen, ärgerten sich anschließend besonders über die verschlafene Anfangsphase. Gerade einmal fünf Minuten waren in der Wuppertaler Buschenburg-Sporthalle gespielt, als die Grün-Weißen bereits mit 1:5 im Hintertreffen lagen. Wie schon vor der Winterpause erwies sich die Defensive als Aldekerker Schwachstelle, in der oftmals kein Zahnrad ins andere griff. Riesige Lücken ermöglichten den Wuppertalerinnen immer wieder ein müheloses Durchkommen. Be einem 7:12-Rückstand griff Marc Albrecht zur Auszeitkarte. Mit geduldig ausgespielten Angriffskombinationen robbte sich seine Mannschaft an den Favoriten heran und verkürzte auf 14:15. Mit einem Zwei-Tore-Rückstand (18:20) ging’s in die Kabine.