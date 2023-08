Handball-Regionalliga der Frauen Bittere Niederlage in letzter Sekunde

Nach Wiederanpfiff erzielte ATV-Kreisläuferin Nele Rottwinkel den ersten Treffer. Doch die Aldekerker Dominanz der ersten halben Stunde schwand allmählich. Die Gäste leisteten sich einige leichtfertige Abschlüsse und blieben knapp sechs Minuten ohne Torerfolg. Der Gegner fand plötzlich auch immer wieder Lücken in der Abwehr. Mit Unterstützung der Zuschauer in der gut gefüllten Sporthalle Corneliusfeld kämpfte sich die Turnerschaft auf 11:13 heran. In der 53. Minute gelang den Gastgeberinnen erstmals den Ausgleich zum 17:17. Die Grün-Weißen setzten sich noch einmal mit zwei Toren ab. Doch jetzt war endgültig Feuer unter dem Dach der Sporthalle. Die Aldekerkerinnen zeigten Nerven, brachten den Ball trotz bester Möglichkeiten nicht mehr im Tor unter – auf der anderen Seite schaffte St. Tönis den Ausgleich zum 20:20. Und es sollte noch schlimmer für die Gäste kommen. Mit der Schlusssirene ging die Turnerschaft erstmals in Führung – es handelte sich um den Siegtreffer zum 21:20-Endstand.