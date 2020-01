Handball : TV Aldekerk II im Spitzenspiel ohne Chance

Aldekerk (him) Handball-Verbandsliga der Männer: TV Geistenbeck – TV Aldekerk II 36:25 (21:15). Nach 60 Minuten musste die Reserve des TV Aldekerk jenes Fazit ziehen, zu dem im bisherigen Saisonverlauf bereits alle anderen Gegner gelangt sind: Der TV Geistenbeck ist einfach eine Nummer zu groß für die Konkurrenz.

Die Gäste mussten sich im Spitzenspiel letztlich auch deshalb in der Höhe verdient geschlagen geben, weil sie nicht an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen konnten.

„Der TV Geistenbeck ist eine eingespielte Truppe und das Maß aller Dinge in der Liga. Wir hingegen spielen unsere erste Saison zusammen. Meine Mannschaft hat zwar schon große Fortschritte gemacht, aber auch noch Luft nach oben. Jedenfalls ist die Niederlage kein Beinbruch“, meinte ATV-Trainer Dominique Junkers nach der einseitigen Begegnung.

Der designierte Meister aus Mönchengladbach hatte das Geschehen von Anfang an fest im Griff und stellte frühzeitig die Weichen in Richtung Saisonsieg Nummer 14. Die Gäste aus Aldekerk leisteten kaum Gegenwehr, ließen in der Abwehr den nötigen Kampfgeist und im Spiel nach vorne die Kreativität vermissen.