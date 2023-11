Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II zeigt sich stark verbessert

Mit einem Doppelschlag von Stolzenberg und Tine Hinz ging die Aldekerker Reserve zu Beginn der zweiten Hälfte in Führung. In der 41. Minute setzten sich die Gäste erstmals mit zwei Toren auf 16:14 ab. Es blieb spannend. Zehn Minuten später meldete sich der TuS Köningsdorf mit drei Treffern in Folge zurück und hatte plötzlich mit 21:20 die Nase vorn. Im entscheidenden Moment waren aber wieder die Aldekerkerinnen an der Reihe und drehten den Spielstand auf 23:21. Ein letzter Stolzenberg-Treffer zum 24:21 besiegelte den Auswärtssieg in der Frechener Sporthalle Herbertskaul.