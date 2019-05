Handball : Abschieds-Stimmung beim ATV II

Die ATV-Reserve sagt „Tschüss“ und nimmt in der nächsten Saison in der Verbandsliga einen neuen Anlauf. Foto: Norbert Prümen (nop)

Aldekerk Handball-Oberliga der Männer: TV Aldekerk II – DJK Unitas Haan 26:32 (13:18). Zum Saisonabschluss liefert der Absteiger den Fans in der Vogteihalle eine gelungene Vorstellung. Trainer Arne Schlieder gibt seinen Ausstand auf dem Parkett.

Von Beginn an machten alle gemeinsam ihren Siegeswillen durchaus deutlich. In einer sehr temporeichen Startphase legten die Hausherren vor und blieben auch eine ganze Weile in Führung. Auch die Haaner signalisierten allerdings, wie wichtig dieses Spiel für sie ist. Die durchweg größer gewachsenen Gäste wussten mit Schnelligkeit und Wurfgewalt zu überzeugen, wodurch der ATV nach rund einer Viertelstunde dann doch leicht unter die Räder kam. In der Rückwärtsbewegung zeigte das Team von Arne Schlieder Schwächen, die Haan voll auszunutzen wusste. Auch wenn der ATV nie aufsteckte, war der Vorsprung der Gäste zur Pause schon auf fünf Tore angewachsen.