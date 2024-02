Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II belohnt sich für den Aufwärtstrend

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Aldekerker Reserve zunächst am Drücker und erhöhte auf 18:10 (33.). Fortan ließ die Mannschaft keine Zweifel mehr aufkommen, wer das Parkett als Sieger verlassen sollte. „Wir haben die Kölnerinnen auf Distanz gehalten. Für unsere Nerven war das wichtig“, so ATV-Trainer Marc Albrecht. Mit ihrem Treffer zum 28:21 in der 54. Minute trug sich Edda Holzhauer als letzte noch fehlende Aldekerker Feldspielerin in die Torschützenliste ein. Die nächste Chance auf zwei Zähler bietet sich am Mittwoch. Dann tritt der TV Aldekerk II ab 20.45 Uhr im Aldekerker Sportzentrum gegen den TSV Bonn rrh. an.