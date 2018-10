TV Aldekerk II trennt sich von Heyne und gewinnt

Aldekerk (stemu) Handball-Oberliga der Männer: HSG Neuss/Düsseldorf II - TV Aldekerk II 30:32 (17:15). Noch vor dem Spiel war die Entscheidung gefallen: Der TV Aldekerk und Reservetrainer Guido Heyne gehen schon wieder getrennte Wege.

Ausgerechnet im Spiel nach der Trennung ernteten die Grün-Weißen die Früchte der guten Trainingsarbeit. In Neuss war zwar zunächst noch der Wurm drin. Die Gäste gerieten mit 8:15 in Rückstand. Doch eine Auszeit brachte die erhoffte Wende. Der ATV kam noch in der ersten Hälfte bis auf zwei Tore heran. Im zweiten Durchgang dauerte es nur kurz, bis der erste Ausgleich hergestellt war (18:18). Die anschließende Aldekerker Führung konnte Neuss/Düsseldorf noch zweimal ausgleichen, dann zog das Team von Arne Schlieder davon. Zwischenzeitliche vier Tore Vorsprung konnten zwar nicht gehalten werden, aber am Ende durfte der erste Saisonsieg gefeiert werden. „Ich ziehe meinen Hut vor der Kampfkraft, die nicht nur für eine tolle Aufholjagd, sondern auch für den Sieg gereicht hat“, meinte Schlieder.