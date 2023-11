Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II verbessert sich auf den achten Rang

Von Anfang an bestätigten die beiden Mannschaften die hohen Erwartungen an ein spannungsgeladenes Duell. Vom 1:1 bis zum 6:6 nach 15 Minuten boten die Teams dem Publikum ein temporeiches Hin und Her auf Augenhöhe. Doch mit der unzuverlässigen Torausbeute, besonders von der Sieben-Meter-Linie, brachten sich die Aldekerkerinnen selbst aus dem Konzept. Mit 6:9 geriet der ATV II ins Hintertreffen. Mit der Stabilisierung der Defensive um Kapitänin Nele Rottwinkel, die nach ihrer Verletzungspause wieder zur Stelle war, berappelten sich die Gäste jedoch wieder. Mit einem Doppelschlag durch Meret Eggeling zum 11:11 glich der ATV II aus und bot dem Gastgeber weiter Paroli. Lea Bleckmannn war es, die mit der Pausensirene den Führungstreffer zum 15:14 erzielte.