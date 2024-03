Handball ATV-Reserve verbessert sich auf den vierten Platz

Der TV Aldekerk II hat in der Handball-Verbandsliga der Männer bei der HSG Wesel einen ungefährdeten 39:29 (18:13)-Sieg gefeiert und sich auf Platz vier verbessert. Lediglich in den ersten Minuten hatte der Tabellenelfte Schritt halten können, was jedoch aus Aldekerker Sicht hausgemacht war. „Wir sind etwas schleppend in die Partie gekommen“, sagte Trainer Nico Biermann.