Handball : Schützenfest im Spitzenspiel: ATV II eilt in Richtung Regionalliga

Aldekerk Handball-Oberliga der Frauen: TV Aldekerk II – Rheydter TV 36:20 (20:7). Nach dem unglücklichen Aus in der Bundesliga-Zwischenrunde hat der Nachwuchs des TV Aldekerk in der Meisterschaft die passende Antwort gegeben.

Der ungeschlagene Oberliga-Tabellenführer war im Spitzenspiel gegen den Verfolger aus Rheydt von Beginn an drückend überlegen und stellte mit dem Schützenfest endgültig die Weichen in Richtung Regionalliga-Aufstieg.

Die Gäste erzielten zwar den ersten Treffer der einseitigen Begegnung. Doch danach gab’s in der heimischen Vogteihalle für die Grün-Weißen kein Halten mehr. Nach gerade einmal neun Minuten hatte die ATV-Reserve, die jetzt 25:3-Punkte auf ihrem Konto hat, mit 9:1 die Nase vorn. Beim Spielstand von 14:5 nach 19 Minuten gab’s keine Zweifel mehr daran, wer am Ende als Sieger die Halle verlassen würde.

Die Grün-Weißen ließen auch nach Wiederanpfiff nicht locker. Mit einem 6:2-Lauf stellte die Mannschaft in der 38. Minute den Spielstand auf 26:9. Anschließend fuhren die Gastgeberinnen einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg ein. Der Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten HSG Hiesfeld/Aldenrade, der schon ein Spiel mehr ausgetragen hat, beträgt fünf Punkte. Weiter geht’s am Sonntag: Dann gibt die Reserve des HSV Solingen-Gräfrath ab 16 Uhr ihre Visitenkarte in der Vogteihalle ab.

Landesliga der Frauen: TV Aldekerk III – Uedemer TuS 22:28 (9:13). Die Aldekerker „Dritte“ zog sich zwar über weite Strecken gegen den Aufstiegsaspiranten aus der Nachbarschaft gut aus der Affäre, stand am Ende aber mit leeren Händen da. Die ersatzgeschwächten Gäste hatten vergeblich um eine Verlegung des Spiels gebeten, da der Handball-Verband nicht einverstanden war. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit machte eine glänzend aufgelegte Uedemer Torhüterin den Unterschied. Sie brachte die Aldekerker Werferinnen immer wieder zur Verzweiflung und hatte somit großen Anteil daran, dass sich die favorisierten Gäste mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Pause verabschieden durften. In der zweiten Hälfte gestaltete der Viertletzte das Geschehen bis zur 51. Minute offen, musste letztlich aber die Überlegenheit des Favoriten anerkennen. Am Samstag geht’s weiter mit dem Kellerduell beim TV Erkelenz.