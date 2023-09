Handball-Regionalliga der Frauen Der TV Aldekerk II kann sich auf seine Heimstärke verlassen

„Nach der Halbzeit haben wir dann zwischenzeitlich komplett den Faden verloren“, sagte ATV-Trainer Marc Albrecht. Glücklicherweise war jetzt auch beim Gegner etwas der Wurm drin. Das ansehnliche Spiel des ersten Durchgangs wandelte sich in ein hektisches Hin und Her voller technischer Fehler. Zehn Minuten vor dem Abpfiff fanden die Aldekerkerinnen wieder in die Spur und verschafften sich eine 26:23-Führung. Leonie Röskes hielt den Gegner mit ihren Paraden genau zum richtigen Zeitpunkt auf Distanz. Die Grün-Weißen ließen sich den Heimsieg jetzt nicht mehr nehmen und setzten in den letzten Minuten sogar noch einen oben drauf. Am Ende leuchtete ein satter Fünf-Tore-Vorsprung auf der Anzeigetafel in der Vogteihalle. „Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaftsleistung. Die Spielerinnen haben hart gekämpft und sich diese beiden Punkte redlich verdient“, so Albrecht.