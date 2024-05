Saisonziel erreicht Der TV Aldekerk II feiert den Sprung in die Handball-Oberliga

Der TV Aldekerk II ist am Ziel. Im ersten Entscheidungsspiel um die Qualifikation für die Handball-Oberliga hatte sich die Mannschaft in der heimischen Vogteihalle gegen den TSV Aufderhöhe noch zu einem 30:29 gemüht. Doch im Rückspiel in Solingen machten die Grün-Weißen kurzen Prozess und besiegelten mit einem 32:25 (12:8) den Sprung in die neue Spielklasse. Damit ist der Turnverein, dessen erste Mannschaft mit einer beeindruckenden Aufholjagd den Klassenerhalt in der Dritten Liga geschafft hat, auch in der kommenden Saison bestens aufgestellt.