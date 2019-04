Handball : ATV-Reserve verliert klar und hat die Konkurrenz im Nacken

ALDEKERK (stemu) Handball-Oberliga der Männer: SG Langenfeld II – TV Aldekerk II 33:21 (14:9). Zum zweiten Mal in Folge musste sich die Zweitvertretung der Aldekerker Handballmänner den Stempel „chancenlos“ verpassen lassen.

Dabei hat das Team von Arne Schlieder noch Glück, dass auch Neukirchen als direkter Konkurrent im Abstiegskampf nur einen Punkt holte (24:24 gegen den TV Angermund) und damit weiter hinter dem ATV in der Tabelle steht. Aber das kann sich nach der kurzen Osterpause ganz schnell ändern. Während die Grün-Weißen an den letzten beiden Spieltagen jeweils in der heimischen Vogteihalle gegen die Titelanwärter DJK Unitas Haan und HG Remscheid ran müssen, haben die Verfolger SV Neukirchen und SG Überruhr ein wesentlich leichteres Restprogramm vor der Brust.