Handball-Verbandsliga : TV Aldekerk II kommt immer besser in Fahrt

Manuel Stelzhammer (Mitte) sorgte im Rückraum ständig für Gefahr und war mit zehn Toren am deutlichen Heimsieg beteiligt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kerken Die Mannschaft überzeugt gegen TD Lank und gewinnt auch in der Höhe verdient mit 40:27. Trainer Dominique Junkers fordert mehr Konstanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kay Fritz

Handball-Verbandsligist TV Aldekerk II war in der laufenden Saison das eine oder andere Mal von seiner Bestform ein gutes Stück entfernt. Doch immerhin hat die Mannschaft im letzten Heimspiel des Jahres ihren Anhang mit einer starken Vorstellung noch einmal versöhnt. Die Grün-Weißen waren in der Vogteihalle gegen den Tabellensechsten Treudeutsch Lank über weite Strecken klar überlegen und behielten am Ende verdient mit 40:27 (18:13) die Oberhand.

Die Gäste erwischten zwar den besseren Start, weil der ATV in den ersten Minuten etwas nervös wirkte. Doch das sollte sich ganz schnell ändern. Mit den ersten Verwarnungen gegen Lank und einer Umstellung in der Verteidigung der Grün-Weißen wendete sich das Blatt. Immer wieder führten gelungene Anspiele an den Kreis, die schon in den vergangenen Wochen häufiger zu sehen waren, zum Erfolg. Und einmal mehr konnte sich die Aldekerker Mannschaft im Rückraum auch auf ihren Top-Torschützen Manuel Stelzhammer verlassen. Gegen diese gefährliche Mischung fand der Gegner aus Meerbusch, der mit einem vergleichsweise kleinen Kader angereist war, kein geeignetes Mittel. Zumal auch Torben Lenz, der seine zuletzt deutlich ansteigende Form bestätigte, ein ständiger Unruheherd war.

Nach dem Spiel gab Trainer Dominique Junkers schon einmal die Zielsetzung für die Zukunft aus. „Wir brauchen einfach mehr Konstanz in unseren Leistungen. Wenn wir als Team agieren und über den Kampf kommen, werden wir noch häufiger solche Leistungen zeigen“, sagte der ATV-Coach. Vielleicht schon am kommenden Samstag. Dann sind die Grün-Weißen, die aktuell mit 10:12-Punkten Platz neun belegen, im letzten Spiel des Jahres beim Verfolger SV Neukirchen gefordert und wollen sich nach Möglichkeit mit einem ausgeglichenen Konto in die Pause verabschieden.