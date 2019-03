Handball: TV Aldekerk II ist wieder voll im Rennen

Aldekerk (stemu) Handball-Oberliga der Männer: SG Überruhr – TV Aldekerk II 28:31 (15:20). Es war durchaus knapp, aber im direkten Duell der Abstiegsplätze in der Oberliga konnte die Zweitvertretung der Aldekerker Handballer den erhofften Sieg einfahren.

Es war zwar nicht einfach in Essen bei der SG Überruhr, aber am Ende war Trainer Arne Schlieder voll des Lobes für seine Mannschaft: „Das war eine schöne, geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben von der ersten Sekunde an Gas gegeben.“ Dabei half auch die Unterstützung aus der Regionalliga-Mannschaft in Person von Julian Mumme und Torwart Janik Schoemackers.