Handball-Verbandsliga TV Aldekerk II bangt um die Qualifikation

Kerken · Die Mannschaft von Trainer Nico Biermann ist in der ersten Halbzeit drückend überlegen, verliert am Ende aber 31:37 gegen den HC TV Rhede. Damit ist der Sprung in die neue Oberliga gefährdet.

28.04.2024 , 14:21 Uhr

Der TV Aldekerk II – hier Manuel Stelzhammer am Ball – ließ im letzten Heimspiel des Jahres die richtige Einstellung vermissen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Carsten Bleckmann