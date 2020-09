Handball : TV Aldekerk II verliert gegen starken Aufsteiger

Kerken Verbandsligist TV Aldekerk II verliert gegen Aufsteiger Hülser SV mit 24:26 und kassiert damit seine erste Saisonniederlage. Peter Peschers feiert nach langer Paue sein Comeback.

Am dritten Spieltag der Handball-Verbandsliga hat’s den TV Aldekerk II erwischt. Vor knapp 100 Besuchern in der Vogteihalle musste sich die Mannschaft um Trainer Dominique Junkers mit 24:26 (12:12) geschlagen geben. Das Spiel stand von Anfang an nicht unter sonderlich guten Vorzeichen. Simon Niedling, der vom Spielfeld sofort wieder auf die Bank zurückkehrte, und Justin Lindner, der wegen starker Rückenbeschwerden nicht zu Ende spielen konnte, hatten sich kurzfristig verletzt. Und da das Aldekerker Regionalliga-Team parallel in Korschenbroich gefordert war, gab’s auch keine Unterstützung aus der „Ersten“.