Handball TV Aldekerk II schafft einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Der TV Aldekerk II begann die Begegnung überaus konzentriert und lag nach knapp fünf Minuten schon mit 5:0 in Führung. Der Gegner steigerte sich dann in der Offensive und fand Lücken in der ATV-Abwehr. Doch die Gäste konnten ihren Vorsprung auch aufgrund der guten Leistung von Torfrau Sonja Stahlberg ausbauen. Nach 17 Minuten lag das Team um Spielmacherin Lea Bleckmann mit 13:6 vorne. Trainer Marc Albrecht gab in der Folge allen Spielerinnen Einsatzzeiten. So hielten die Aldekerkerinnen das Tempo hoch und verteidigten den Sieben-Tore-Vorsprung bis zur Pause.