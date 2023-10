Handball-Regionalliga der Frauen TV Aldekerk II verliert beim neuen Tabellenführer

Auch im zweiten Durchgang ging der aktuelle Spitzenreiter nicht vom Gaspedal. In der 37. Minute lag der ATV II bereits mit 19:31 zurück. Auszeit Nummer zwei folgte beim Stand von 25:36 (46.). „Offensiv kann ich dem Team keinen Vorwurf machen. Aber Stromberg hat jeden Fehler konsequent bestraft, wir konnten das hohe Tempo einfach nicht mehr unterbinden“, sagte Albrecht. Unterm Strich waren die Gastgeberinnen eine Nummer zu groß. In den nächsten Wochen bekommt es der TV Aldekerk II mit schlagbaren Gegnern zu tun, gegen die der Anschluss ans Mittelfeld hergestellt werden soll. Am kommenden Sonntag geht’s in der Vogteihalle gegen die DJK Unitas Haan, anschließend lauten die Kontrahenten HSV Überrruhr und Polizei SV Köln.