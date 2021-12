Handball-Regionalliga der Frauen : ATV II kommt beim 23:23 mit einem blauen Auge davon

Kerken Spitzenreiter TV Aldekerk II gerät beim HC Weiden zunächst klar in Rückstand, kämpft sich aber in der zweiten Halbzeit heran und wird mit einem Punkt belohnt.

Der TV Aldekerk II ist in der Handball-Regionalliga der Frauen beim 29:29 (14:19) beim HC Weiden mit einem blauen Auge davongekommen. „Vor einer Woche haben wir beim 23:23 gegen Bonn einen Punkt verloren, heute haben wir einen gewonnen“, sagte Trainer Rene Baude. Pam Korsten rettete mit 13 Treffern das zweite Unentschieden in Folge.

Der ATV führt mit jetzt 12:4-Punkten die Tabelle an, weil der ungeschlagene Verfolger TD Lank (10:0) drei Partien weniger ausgetragen hat. Ob das Duell der beiden Spitzenteams am kommenden Samstag in der Vogteihalle über die Bühne gehen kann, steht noch in den Sternen. Die Gemeinde Kerken wird eventuell wegen der Corona-Situation die Sportanlagen sperren.