Auftakt bei der Turnerschaft St. Tönis TV Aldekerk II hat großes Potenzial

„Wir haben einen Kader mit viel Potenzial und wollen, wie in den vergangenen Jahren, die Talente aus dem eigenen Unterbau mit einbinden und entwickeln“, so Albrecht, der die Vereinsphilosophie weiterführen will. Zu diesen Nachwuchskräften gehören Außenspielerin Leah Wulf, Torfrau Janne Bräuer, die beiden Kreisläuferinnen Senaa Benaid und Edda Holzhauer sowie Marie Ritz im Rückraum, die hauptsächlich in der A-Jugend des TV Aldekerk aktiv sind. „Wir haben sicherlich ein Team mit einer guten Perspektive, dem es jedoch noch an Erfahrung fehlt. Auch wenn ich noch neu in der Liga bin, traue ich mich zu sagen, dass wir eine deutlich stärkere Konkurrenz als in der vergangenen Saison erwarten“, sagt Albrecht. Der Schlüssel zum Erfolg für sein Team sollen moderner Handball, eine offensive Abwehr, hohes Tempo und Unberechenbarkeit im Angriff sein.