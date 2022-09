Handball-Verbandsliga : TV Aldekerk II ist breit aufgestellt

Kerken Nach den durchwachsenen Leistungen in der Vorsaison hat sich die Mannschaft um Trainer Dominique Junkers einiges vorgenommen. Zum Auftakt ein Heimspiel gegen RW Oberhausen.

Die zweite Männer-Mannschaft des TV Aldekerk blickt auf eine gebrauchte Saison in der Handball-Verbandsliga zurück. Abgeschlagen im Mittelfeld als Neunter hatte man zwar mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, aber auch viel Luft nach oben. Um es künftig besser machen zu können, bereiteten sich die Grün-Weißen im Sommer intensiv mit vielen Freundschaftsspielen vor. „Zuletzt waren wir in unseren Leistungen einfach nicht konstant genug“, sagt Trainer Dominique Junkers. „Wir haben uns viel zu häufig auf Einzelaktionen verlassen.“

Ab sofort möchte die Aldekerker Reserve mit einer gefestigten Abwehr in die neue Spielzeit starten und hat mit dem starken Torwart-Trio Janik Schoemackers, Gabriel Pasquesi und Besmir Gashi alle Trümpfe in der Hand. Aus den Reihen der ersten Mannschaft gesellt sich Can Greven hinzu, der vor allem den Top-Torschützen Manuel Stelzhammer im Rückraum entlasten soll.

Mit 18 Spielern verfügt der TV Aldekerk II über einen breit aufgestellten Kader. Die A-Jugendlichen Fynn Fünders, Ben Joris Finke und Elias Mehlau, die schon in der Endphase der abgelaufenen Saison für Furore gesorgt hatten, sollen ab sofort endgültig ins Team integriert werden und zu festen Größen heranreifen.„Wir haben uns bewusst für einen großen Kader entschieden. In der Vergangenheit mussten wir nach kurzfristigen Absagen oft mit nur sieben Feldspielern auflaufen. Das soll uns nicht wieder passieren. Ich bin mir sicher, dass wir an einem giten Tag jeden Gegner schlagen können“, sagt Junkers, der ab sofort an der Seitenlinie von Nico Biermann unterstützt wird.